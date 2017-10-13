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Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Поезд «Иркутск – Улан-Удэ» станет ежедневным

13.10.2017
Фото: Irk.kp.ruФото: Irk.kp.ru Скорый пассажирский поезд дневного сообщения «Иркутск – Улан-Удэ» станет ежедневным с 12 декабря 2017 года. Билеты можно будет приобрести в кассах железнодорожных вокзалов с 14 октября, сообщает пресс-служба ВСЖД.
Поезд состоит из четырех вагонов с местами для сидения, есть один купейный вагон. Билет за проезд в вагоне с местами для сидения – 586,1 рублей, в четырехместном купе – 1868,6 рублей. Из Иркутска поезд будет отправляться в 14:20, пребывать в Улан-Удэ в 22:10, из столицы Бурятии отправляться в 11:10 и прибывать в Иркутск в 19:06.

Этот маршрут очень востребован, как в Иркутске, так и в Улан-Удэ. За 9 месяцев 2017 года в поезде «Иркутск-Улан-Удэ» перевезено более 42 тыс. пассажиров.

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