История железных дорог в гравюрах представлена на вокзале Иркутск-Пассажирский Фото: http://www.24rus.ru 10 октября 2017 года на вокзале Иркутск-Пассажирский ВСЖД открылась экспозиция гравюр «История железных дорог». Это совместный проект Государственного исторического музея и ОАО «Российские железные дороги». Уникальный изобразительный материал по истории стальных магистралей представлен из собрания Исторического музея. Это более 30 редких гравюр, выполненных известными мастерами и напечатанных в 1870-1890 гг в изданиях «Всемирная Россия», «Живописная иллюстрация» и «Русская страна».

На гравюрах зафиксированы виды вокзалов, работа железнодорожников в сложных погодных условиях, строительство железнодорожных линий, мостов и другое.

Поскольку эти изображения не переиздавались, они представляют значительный интерес для специалистов отечественной истории и широкой публики.

Экспозиция на вокзале Иркутск-Пассажирский расположена в 3-м подъезде и будет работать до 1 февраля 2018 года. Вход свободный. Подобные выставки открылись на двух вокзалах Москвы, а также на 15 вокзалах сети железных дорог.

Справка:

ОАО «РЖД» на протяжении многих лет вносит свой вклад в развитие и продвижение проектов, сохраняющих культурное наследие нашей страны и делающих его доступным для публики. Железнодорожные вокзалы регулярно становятся площадками социально-культурных мероприятий. На предыдущую страницу