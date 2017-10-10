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История железных дорог в гравюрах представлена на вокзале Иркутск-Пассажирский

10.10.2017
Фото: http://www.24rus.ruФото: http://www.24rus.ru 10 октября 2017 года на вокзале Иркутск-Пассажирский ВСЖД открылась экспозиция гравюр «История железных дорог». Это совместный проект Государственного исторического музея и ОАО «Российские железные дороги».
Уникальный изобразительный материал по истории стальных магистралей представлен из собрания Исторического музея. Это более 30 редких гравюр, выполненных известными мастерами и напечатанных в 1870-1890 гг в изданиях «Всемирная Россия», «Живописная иллюстрация» и «Русская страна».
На гравюрах зафиксированы виды вокзалов, работа железнодорожников в сложных погодных условиях, строительство железнодорожных линий, мостов и другое.
Поскольку эти изображения не переиздавались, они представляют значительный интерес для специалистов отечественной истории и широкой публики.
Экспозиция на вокзале Иркутск-Пассажирский расположена в 3-м подъезде и будет работать до 1 февраля 2018 года. Вход свободный. Подобные выставки открылись на двух вокзалах Москвы, а также на 15 вокзалах сети железных дорог.
Справка:
ОАО «РЖД» на протяжении многих лет вносит свой вклад в развитие и продвижение проектов, сохраняющих культурное наследие нашей страны и делающих его доступным для публики. Железнодорожные вокзалы регулярно становятся площадками социально-культурных мероприятий.

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