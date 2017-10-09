С 10 по 13 октября на ВСЖД изменяется расписание некоторых пригородных поездов, организована доставка пассажиров автобусами

Для удобства пассажиров на ряде сообщений организована доставка пассажиров автобусами. С 10 по 13 октября отменяется пригородный поезд № 6405 Тулун – Нижнеудинск. На эти даты назначается поезд Тулун – Шеберта, с отправлением со ст. Тулун в 07.41 и прибытием на ст. Шеберта в 08.45.

Доставка пассажиров со ст. Шеберта до ст. Худоеланская будет осуществляться автобусом: со ст. Шеберта автобус отправится в 09.00 с заездом по автотрассе на о.п. Вершина, на о.п. 4737 км, с прибытием на ст. Худоеланская 09.45 ко времени отправления пригородного поезда № 6105 в 09.59.

В эти же дни назначается пригородный поезд № 6105 Худоеланская – Нижнеудинск с отправлением со ст. Худоеланская в 09.59 и прибытием на ст. Нижнеудинск в 10.55.

Пригородный поезд № 6406 Нижнеудинск – Тулун отменяется. Назначается поезд Нижнеудинск – Худоеланская с отправлением со ст. Нижнеудинск в 08.12, прибытием на ст. Худоеланская в 09.10.

Доставка пассажиров со ст. Худоеланская до ст. Шеберта будет осуществляться автобусом: со ст. Худоеланская по маршруту Худоеланская – Шеберта от здания вокзала автобус отправится в 10.00 с заездом по автотрассе на о.п. Вершина, о.п. 4737 км. и прибытием на ст. Шеберта в 10.50 ко времени отправления поезда № 6118 в 11.15.

Назначается пригородный поезд № 6118 Шеберта – Тулун с отправлением со ст. Шеберта в 11.15, прибытием на ст. Тулун в 12.18.

В эти дни будет отменен пригородный поезд № 6407 Тулун – Нижнеудинск и назначен маршрут Тулун – Шеберта с отправлением со ст. Тулун в 15.35, прибытием на ст. Шеберта в 16.39.

Со ст. Шеберта до станции Худоеланская доставка пассажиров будет осуществляться автобусом: со станции Шеберта по маршруту Шеберта – Худоеланская от здания вокзала автобус отправится в 16.49 с заездом по автотрассе на о.п. Вершина и о.п. 4737 км, прибытием на ст. Худоеланская в 17.30, ко времени отправления пригородного поезда № 6107 в 17.40.

Назначается поезд № 6107 Худоеланская – Нижнеудинск с отправкой со ст. Худоеланская в 17.40, прибытием в Нижнеудинск в 18.36.

С 10 по 13 октября назначается поезд № 7798 Нижнеудинск – Худоеланская, с отправлением со ст. Нижнеудинск в 14.50, прибытием на ст. Худоеланская в 15.49.

Пригородный поезд № 6408 Нижнеудинск – Тулун отменяется, назначается поезд Нижнеудинск – Худоеланская с отправкой со ст. Нижнеудинск в 19.03, прибытием на ст. Худоеланская в 20.01.

Доставка пассажиров со ст. Худоеланская до ст. Шеберта будет осуществляться автобусом.

С 10 по 13 октября назначается поезд № 7799 Худоеланская – Нижнеудинск с отправлением со ст. Худоеланская в 22.00, прибытием на ст. Нижнеудинск в 22.54.

Со ст. Худоеланская по маршруту Худоеланская-Шеберта от здания вокзала автобус отправится в 20.08 с заездом по автотрассе на о.п. Вершина, о.п. 4737 км, с прибытием на станцию Шеберта в 20.50. ко времени отправления поезда № 6120 в 21.00.

Поезд № 6120 Шеберта – Тулун назначается следующим графиком: с отправлением со ст. Шеберта в 21.00, прибытием на ст. Тулун в 22.03.

Время указано местное.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».