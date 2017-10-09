Расписание нескольких пригородных поездов изменится с 10 по 14 октября С 10 по 14 октября 2017 года на Восточно-Сибирской железной дороге изменяется расписание пригородных поездов № № 6405, 6406, 6407, 6408 (время указано местное); - № 6405 Тулун – Нижнеудинск, расписание поезда изменяется на участке о.п.4737 км – Нижнеудинск: о.п. 4737 км 08:56-08:57 (вместо 08:54), прибытие в Нижнеудинск в 10:07 (вместо 10:02);

- № 6406 Нижнеудинск – Тулун: отправление из Нижнеудинска в 08:25 (вместо 07:20), прибытие в Тулун 10:53 (вместо 09:43);

- № 6407 Тулун – Нижнеудинск, расписание поезда изменяется на участке о.п. 4737 км – Нижнеудинск: о.п. 4737 км 16:01 (вместо 15:58), прибытие в Нижнеудинск в 17:11 (вместо 17:06);

- № 6408 Нижнеудинск – Тулун, расписание поезда изменяется на участке о.п. 4737 км – Тулун: о.п. 4737 км 18:44 (вместо 18:41), прибытие в Тулун 19:59 (вместо 19:54).

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». На предыдущую страницу