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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Предоставлено Gismeteo.Ru

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Расписание нескольких пригородных поездов изменится с 10 по 14 октября

09.10.2017
С 10 по 14 октября 2017 года на Восточно-Сибирской железной дороге изменяется расписание пригородных поездов № № 6405, 6406, 6407, 6408 (время указано местное);
- № 6405 Тулун – Нижнеудинск, расписание поезда изменяется на участке о.п.4737 км – Нижнеудинск: о.п. 4737 км 08:56-08:57 (вместо 08:54), прибытие в Нижнеудинск в 10:07 (вместо 10:02);
- № 6406 Нижнеудинск – Тулун: отправление из Нижнеудинска в 08:25 (вместо 07:20), прибытие в Тулун 10:53 (вместо 09:43);
- № 6407 Тулун – Нижнеудинск, расписание поезда изменяется на участке о.п. 4737 км – Нижнеудинск: о.п. 4737 км 16:01 (вместо 15:58), прибытие в Нижнеудинск в 17:11 (вместо 17:06);
- № 6408 Нижнеудинск – Тулун, расписание поезда изменяется на участке о.п. 4737 км – Тулун: о.п. 4737 км 18:44 (вместо 18:41), прибытие в Тулун 19:59 (вместо 19:54).
Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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