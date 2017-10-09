Расписание нескольких поездов дальнего следования изменяется на ВСЖД с 10 по 14 октября
09.10.2017
С 10 по 14 октября 2017 года на Восточно-Сибирской железной дороге изменяется расписание поездов дальнего следования:
№ 1/2 «Владивосток – Москва»;
№ 3/4 «Пекин – Москва»;
№ 5/6 «Улан-Батор – Москва»;
№ 7/8 «Владивосток – Новосибирск»
№ 11/12 «Чита – Челябинск»;
№ 19/20 «Пекин – Москва»;
№ 44 «Москва – Хабаровск»;
№ 57 «Иркутск – Кисловодск»;
№ 69 «Чита – Москва»;
№ 71/72 «Улан-Удэ – Северобайкальск»;
№ 78 «Новосибирск – Нерюнгри»;
№ 81/82 «Улан-Удэ – Москва»;
№ 87/88 «Иркутск – Усть-Илимск»;
№ 99/100 «Владивосток – Москва»;
№ 157/158 «Иркутск – Анапа»;
№ 205/206 «Иркутск – Анапа»;
№ 241/242 «Иркутск – Адлер»;
№ 269/270 «Чита – Адлер».
Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».
№ 3/4 «Пекин – Москва»;
№ 5/6 «Улан-Батор – Москва»;
№ 7/8 «Владивосток – Новосибирск»
№ 11/12 «Чита – Челябинск»;
№ 19/20 «Пекин – Москва»;
№ 44 «Москва – Хабаровск»;
№ 57 «Иркутск – Кисловодск»;
№ 69 «Чита – Москва»;
№ 71/72 «Улан-Удэ – Северобайкальск»;
№ 78 «Новосибирск – Нерюнгри»;
№ 81/82 «Улан-Удэ – Москва»;
№ 87/88 «Иркутск – Усть-Илимск»;
№ 99/100 «Владивосток – Москва»;
№ 157/158 «Иркутск – Анапа»;
№ 205/206 «Иркутск – Анапа»;
№ 241/242 «Иркутск – Адлер»;
№ 269/270 «Чита – Адлер».
Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».