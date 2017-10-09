Расписание нескольких поездов дальнего следования изменяется на ВСЖД с 10 по 14 октября С 10 по 14 октября 2017 года на Восточно-Сибирской железной дороге изменяется расписание поездов дальнего следования: № 1/2 «Владивосток – Москва»;

№ 3/4 «Пекин – Москва»;

№ 5/6 «Улан-Батор – Москва»;

№ 7/8 «Владивосток – Новосибирск»

№ 11/12 «Чита – Челябинск»;

№ 19/20 «Пекин – Москва»;

№ 44 «Москва – Хабаровск»;

№ 57 «Иркутск – Кисловодск»;

№ 69 «Чита – Москва»;

№ 71/72 «Улан-Удэ – Северобайкальск»;

№ 78 «Новосибирск – Нерюнгри»;

№ 81/82 «Улан-Удэ – Москва»;

№ 87/88 «Иркутск – Усть-Илимск»;

№ 99/100 «Владивосток – Москва»;

№ 157/158 «Иркутск – Анапа»;

№ 205/206 «Иркутск – Анапа»;

№ 241/242 «Иркутск – Адлер»;

№ 269/270 «Чита – Адлер».

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». На предыдущую страницу