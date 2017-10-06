Погрузка на ВСЖД за 9 месяцев 2017 года выросла на 2,2%

По итогам работы за девять месяцев 2017 года погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге составила 48,1 млн тонн. Прирост к аналогичному показателю 2016 года – 2,2 %. Об этом сообщает отдел корпоративных коммуникаций ВСЖД – филиал ОАО «РЖД».

По сравнению с прошлогодними данными произошло увеличение погрузки химикатов на 55,7 %, цветных металлов – на 12,8 %, железной руды – на 6,4 %, каменного угля – на 4,1 %, бумаги – на 3,9 %, продукции лесопромышленного комплекса – на 3,2 % . Вместе с тем, по ряду номенклатур отмечено снижение. Так, погрузка строительных грузов снизилась на 18,5 %, нефтяных грузов — на 5,4 %, промышленного сырья – на 5,2 %.