Рекламное место 2

Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
Подробнее...
Братский лесохимик
Погода
г. Иркутск
Подробно
Пт, вечер
3
5
Сб, ночь
1
3
Сб, утро
1
3
Сб, день
6
8
Предоставлено Gismeteo.Ru

Опрос

Оправдал ли Левченко ваши ожидания на посту губернатора региона?

Погрузка на ВСЖД за 9 месяцев 2017 года выросла на 2,2%

06.10.2017
По итогам работы за девять месяцев 2017 года погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге составила 48,1 млн тонн. Прирост к аналогичному показателю 2016 года – 2,2 %. Об этом сообщает отдел корпоративных коммуникаций ВСЖД – филиал ОАО «РЖД».
По сравнению с прошлогодними данными произошло увеличение погрузки химикатов на 55,7 %, цветных металлов – на 12,8 %, железной руды – на 6,4 %, каменного угля – на 4,1 %, бумаги – на 3,9 %, продукции лесопромышленного комплекса – на 3,2 % . Вместе с тем, по ряду номенклатур отмечено снижение. Так, погрузка строительных грузов снизилась на 18,5 %, нефтяных грузов — на 5,4 %, промышленного сырья – на 5,2 %.

Оставь свой комментарий

  
 
 
 
 
 
Защитный код
сгенерировать другой код
  
 
На предыдущую страницу

Актуально

В Иркутске объявлено об изменении схемы движения автобуса №68к на месяц
Администрация Иркутска объявила об изменении схемы движения автобуса №68к, который курсирует между микрорайоном Ершовским и улицей Захарова.
Подробнее...
Парламентский вестник
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031         
Архив
МК Байкал

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Каталог сайтов Братска cat.zie.ru Каталог сайтов OpenLinks.RU