Расписание пригородного поезда № 6117 Иркутск-Пассажирский - Черемхово изменится c 9 октября

Фото: Cherem24.ru

По многочисленным просьбам пассажиров с 9 октября 2017 г. пригородный поезд № 6117 Иркутск-Пассажирский – Черемхово будет ходить по следующему расписанию:

ежедневно, кроме субботы, отправление со ст. Иркутск-Пассажирский в 16:50, Иркутный мост 16:53, Военный Городок 16:56-16:57, Иркутск-Сортировочный 17:03-17:04, Заводская 17:07-17:08, Компрессорная 17:10, Батарейная 17:14-17:15, ПМС-45 17:16, Вересовка 17:17, Мегет 17:21-17:22, Карьер 17:26, Совхозная 17:29, Суховская 17:33-17:34, Южная 17:37-17:38, Ангарск 17:42-17:43, Майск 17:45, Китой 17:49-17:50, Биликтуй 17:52, Тельма 18:00, Тельминка 18:04, Усолье-Сибирское 18:08-18:09, Зеленый Городок 18:13-18:14, Лужки 18:17, Мальтинка 18:18-18:19, Мальта 18:24-18:25, 5100 км 18:29, Белая 18:31-18:32, Заимка 18:40, Половина 18:46-18:47, Витух 18:52, Восточный 18:55, Касьяновка 18:58, Гришево 19:05-19:06, прибытие на ст. Черемхово в 19:16;

по субботам поезд будет отправляться со ст. Иркутск-Пассажирский в 16:27, Иркутный Мост 16:30, Военный Городок 16:33-16:34, Иркутск-Сортировочный 16:40-16:41, Заводская 16:44-16:45, Компрессорная 16:47, Батарейная 16:51-16:52, ПМС-45 16:54, Вересовка 16:55, Мегет 16:58-16:59, Карьер 17:04, Совхозная 17:07 , Суховская 17:10-17:11, Южная 17:14-17:15, Ангарск 17:19-17:20, Майск 17:23, Китой 17:26-17:27, Биликтуй 17:30, Тельма 17:37-17:38, Тельминка 17:41, Усолье-Сибирское 17:46-17:47, Зеленый Городок 17:51-17:52, Лужки 17:54, Мальтинка 17:56-17:56, Мальта 18:01-18:25, 5100 км 18:29, Белая 18:31-18:32, Заимка 18:40, Половина 18:46-13:47, Витух 18:52, Восточный 18:55, Касьяновка 18:58, Гришево 19:05-19:06, прибытие на ст. Черемхово в 19:16. Об этом сообщает отдел корпоративных коммуникаций ВСЖД – филиал ОАО «РЖД».

Время указано местное.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».