Восточно-Сибирская железная дорога готова к работе в зимний период

Практически на 100% определена готовность ВСЖД к работе в зимний период. К такому выводу пришли члены комиссии ОАО «РЖД» после проверки всех хозяйств магистрали. Об этом сообщает отдел корпоративных коммуникаций ВСЖД – филиал ОАО «РЖД».

Анализ состояния подвижного состава, путей, устройств электроснабжения, сигнализации, централизации и блокировки начинается задолго до наступления холодов. Особое внимание уделяется пассажирскому комплексу: для обслуживания и перевозки пассажиров в зимний период готовятся вокзалы и платформы, пассажирские вагоны и электропоезда.

На всех предприятиях компании создается запас топливных ресурсов, угля и смазочных материалов, запасных частей и оборудования для локомотивов, подвижного состава и другой техники.

К эксплуатации в зимних условиях специалисты готовят и железнодорожный путь. Объемы ремонта увеличиваются из года в год. К концу сентября на Восточно-Сибирской железной дороге было реконструировано 440 км пути из 500 запланированных в 2017 году.

Прошли плановые виды ремонта снегоуборочные и снегоочистительные машины. Этой зимой на магистрали будут работать 67 снегоуборочных машин, 75 мотовозов и другая спецтехника. Традиционно каждый год формируются бригады для уборки снега.

Для обеспечения стабильной работы дороги в зимний период ведется целенаправленная кадровая политика в области подбора, подготовки и расстановки персонала. Укомплектованность ВСЖД кадрами в целом составляет порядка 100 %.

Отдельное внимание в холдинге уделяется так называемым «первозимникам», тем представителям рабочих специальностей, кому этой зимой предстоит работать в первый раз. В этом году таких на Восточно-Сибирской железной дороге будет порядка 2 тыс. человек (1998). Все они прошли специальное обучение.