Рекламное место 2

Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
Подробнее...
Братский лесохимик
Погода
г. Иркутск
Подробно
Чт, вечер
2
4
Пт, ночь
0
2
Пт, утро
0
2
Пт, день
3
5
Предоставлено Gismeteo.Ru

Опрос

Оправдал ли Левченко ваши ожидания на посту губернатора региона?

«Бархатный» путь ВСЖД увеличится почти на 200 км в 2017 году

05.10.2017
Протяженность бесстыкового («бархатного») пути на Восточно-Сибирской железной дороге увеличится в 2017 году на 187,9 км.
В настоящее время уже уложено более 136 км такого пути. Оставшаяся часть запланированных работ будет проведена до конца года. С вводом модернизированных участков в постоянную эксплуатацию общая протяженность бесстыкового пути ВСЖД достигнет 3686 км. Основные работы по его укладке в настоящее время развернуты в Бурятии на участках БАМа Калакачан-Суринья и Суринья-Кунерма. Об этом сообщает отдел корпоративных коммуникаций АО "РЖД Логистика".
На сегодняшний день бесстыковой путь является наиболее прогрессивной и стабильной конструкцией железнодорожного полотна. Основным элементом такого пути являются длинномерные рельсы, которые соединяются на стыках с помощью особого метода сварки. Благодаря этому пассажиры не слышат стука колес в пути следования, поезда следуют с повышенной скоростью, при этом снижаются расходы на содержание подвижного состава и обслуживание пути. По своим технологическим и эксплуатационным качествам, а также высокой степени термоустойчивости бесстыковый путь максимально подходит для укладки в резко-континентальном климате Восточной Сибири.

На ВСЖД укладка бесстыкового пути была впервые проведена в 1999 году, когда на участке Посольская - Тимлюй был уложен опытный участок длиной 16,3 километра. В настоящее время «бархатным» является уже около 90% участка пути, расположенного на побережье Байкала и 57,6% всей протяженности ВСЖД.

Оставь свой комментарий

  
 
 
 
 
 
Защитный код
сгенерировать другой код
  
 
На предыдущую страницу

Актуально

В Иркутске объявлено об изменении схемы движения автобуса №68к на месяц
Администрация Иркутска объявила об изменении схемы движения автобуса №68к, который курсирует между микрорайоном Ершовским и улицей Захарова.
Подробнее...
Парламентский вестник
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031         
Архив
МК Байкал

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Каталог сайтов Братска cat.zie.ru Каталог сайтов OpenLinks.RU