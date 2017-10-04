Расписание нескольких пригородных поездов изменится 5 и 6 октября

На Восточно-Сибирской железной дороге 5 и 6 октября 2017 года изменяется расписание пригородных поездов №№ 6405, 6406, 6407, 6408, а также назначаются дополнительные маршруты. Для удобства пассажиров на ряде сокращенных сообщений организована доставка пассажиров автобусами. Об этом сообщает отдел корпоративных коммуникаций ВСЖД – филиал ОАО «РЖД».

Так, 5 и 6 октября поезд № 6405 Тулун – Нижнеудинск отменяется и назначается поезд Тулун – Шеберта, с отправлением со ст. Тулун в 07.41 и прибытием на ст. Шеберта в 08.45.



Доставка пассажиров со ст. Шеберта до ст. Худоеланская будет осуществляться автобусом. Со ст. Шеберта по маршруту Шеберта – Худоеланская от здания вокзала автобус отправится в 09.00 с заездом по автотрассе на о.п. Вершина, на о.п. 4737 км, с прибытием на ст. Худоеланская в 09.45 ко времени отправления пригородного поезда № 6105.



Назначается пригородный поезд № 6105 Худоеланская – Нижнеудинск, с отправлением со ст. Худоеланская в 09.59 и прибытием на ст. Нижнеудинск в 10.55.



Пригородный поезд № 6406 Нижнеудинск – Тулун отменяется, вместо него назначается поезд Нижнеудинск – Худоеланская, с отправлением со ст. Нижнеудинск е в 08.12 и прибытием на ст. Худоеланская в 09.10.



Доставка пассажиров со ст. Худоеланская до ст. Шеберта будет осуществляться автобусом. Со ст. Худоеланская по маршруту Худоеланская – Шеберта от здания вокзала автобус отправится в 09.25 с заездом по автотрассе на о.п. Вершина, о.п.4737 км, с прибытием на ст. Шеберта в 10.10.



Назначается поезд № 6118 Шеберта – Тулун, с отправлением со ст. Шеберта в 11.15 и прибытием на ст. Тулун в 12.18.



Поезд № 6407 Тулун – Нижнеудинск отменяется, вместо него назначается поезд Тулун – Шеберта, с отправлением со ст. Тулун в 15.35 и прибытием на ст. Шеберта в 16.39.



Со ст. Шеберта до ст. Худоеланская доставка пассажиров будет осуществляться автобусом. Со ст. Шеберта по маршруту Шеберта – Худоеланская от здания вокзала автобус отправится в 16.49 с заездом по автотрассе на о.п. Вершина и о.п.4737, прибытием на ст. Худоеланскую в 17.30, ко времени отправления пригородного поезда № 6107.



Назначается поезд № 6107 Худоеланская – Нижнеудинск, с отправлением со ст. Худоеланская в 17.40, и прибытием на ст. Нижнеудинск в 18.36.



Для отправления поезда № 6107 в сутках 5, 6 октября 2017 г. назначается поезд № 7798 Нижнеудинск – Худоеланская, с отправлением со ст. Нижнеудинск в 14.50 и прибытием на ст. Худоеланская в 15.49.



В эти же дни будет отменен поезд № 6408 сообщением Нижнеудинск – Тулун отменить и назначен сообщением Нижнеудинск – Худоеланская, с отправлением со ст. Нижнеудинск в 19.03 и прибытием на ст. Худоеланская в 20.01.



Доставка пассажиров со ст. Худоеланская до ст. Шеберта будет осуществляться автобусом.



Пригородный поезд № 7799 сообщением Худоеланская – Нижнеудинск назначается на 5 и 6 октября 2017 г. Отправляться он будет со ст. Худоеланская в 20.28, а прибывать на ст. Нижнеудинск в 21.22.



Доставка от ст. Худоеланская до ст. Шеберта будет осуществлять на автобусе: который от здания вокзала отправится в 20.08 с заездом по автотрассе на о.п. Вершина, о.п. 4737 км. и прибудет на ст. Шеберта в 20.50. ко времени отправления поезда № 6120.



Назначается поезд № 6120 Шеберта – Тулун, с отправлением со ст. Шеберта в 21.00, Тулун и прибытие в 22.03

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Время указано местное. Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».