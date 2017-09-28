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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Расписание нескольких пригородных поездов изменено до 30 сентября

28.09.2017
Фото: http://vszd.rzd.ruФото: http://vszd.rzd.ru Восточно-Сибирская железная дорога объявила об изменении с 26 по 30 сентября 2017 года расписания нескольких пригородных поездов.
Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, поезд № 6405 «Тулун – Нижнеудинск» будет отправляться со станции Тулун в 7:41, прибывать на станцию Нижнеудинск в 10:07 вместо 10:02.

«Поезд № 6406 «Нижнеудинск – Тулун» будет отправляться со станции Нижнеудинск в 8:25 вместо 7:20, прибывать на станцию Тулун в 10:53 вместо 9:43, - отметили в службе корпоративных коммуникаций. - Поезд № 6408 «Нижнеудинск – Тулун» будет отправляться со станции Нижнеудинск в 17:31, прибывать на станцию Тулун в 19:59 вместо 19:54».

Поезд № 6407 «Тулун – Нижнеудинск» будет отправляться со станции Тулун в 14:45, прибывать на станцию Нижнеудинск в 17:11 вместо 17:06.

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