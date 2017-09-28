Расписание нескольких пригородных поездов изменено до 30 сентября Фото: http://vszd.rzd.ru Восточно-Сибирская железная дорога объявила об изменении с 26 по 30 сентября 2017 года расписания нескольких пригородных поездов. Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, поезд № 6405 «Тулун – Нижнеудинск» будет отправляться со станции Тулун в 7:41, прибывать на станцию Нижнеудинск в 10:07 вместо 10:02.



«Поезд № 6406 «Нижнеудинск – Тулун» будет отправляться со станции Нижнеудинск в 8:25 вместо 7:20, прибывать на станцию Тулун в 10:53 вместо 9:43, - отметили в службе корпоративных коммуникаций. - Поезд № 6408 «Нижнеудинск – Тулун» будет отправляться со станции Нижнеудинск в 17:31, прибывать на станцию Тулун в 19:59 вместо 19:54».



Поезд № 6407 «Тулун – Нижнеудинск» будет отправляться со станции Тулун в 14:45, прибывать на станцию Нижнеудинск в 17:11 вместо 17:06. На предыдущую страницу