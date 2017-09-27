ВСЖД объявила об изменении расписания некоторых поездов дальнего следования с 26 по 30 сентября Восточно-Сибирская железная дорога объявила об изменении расписания некоторых поездов с 26 по 30 сентября 2017 года. Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».



«Меняется распиание следующих поездов: - № 1/7 «Владивосток – Москва/Новосибирск», № 3/5 «Пекин/Улан-Батор – Москва», № 11/77 «Чита – Челябинск/Нерюнгри – Новосибирск», № 19 Пекин – Москва, № 43/99 «Хабаровск/Владивосток – Москва», № 57 «Иркутск – Кисловодск», № 69 «Чита 2 – Москва», № 71 «Улан-Удэ – Северобайкальск», № 81 «Улан-Удэ – Москва», № 87 «Иркутск – Усть-Илимск», № 157 «Иркутск – Анапа», № 205 «Иркутск – Анапа», № 207 «Владивосток – Новокузнецк», № 241/269 «Иркутск/Чита 2 –Адлер», № 921 «Иркутск – Москва», № 973 «Владивосток - Москва», № 989 «Владивосток – Москва», № 2/8 «Москва/Новосибирск – Владивосток», № 4/6/20 «Москва – Пекин/Улан-Батор/Пекин», № 12/78 «Челябинск – Чита 2/Новосибирск – Нерюнгри», № 44/100 «Москва – Хабаровск/Владивосток», № 72 «Северобайкальск – Улан-Удэ», № 82 «Москва – Улан-Удэ», № 88 «Усть-Илимск – Иркутск», № 158 «Анапа – Иркутск», № 206 «Анапа – Иркутск», № 207/208 «Новокузнецк – Владивосток», № 242/270 «Адлер – Иркутск/Чита 2». На предыдущую страницу