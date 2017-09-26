ВСЖД намерена увеличить пропускную способность станции Тайшет благодаря реконструкции Восточно-Сибирская железная дорога намерена увеличить пропускную способность станции Тайшет благодаря реконструкции, которая проходит в рамках государственной программы модернизации Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей с 2015 года. Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, станция принимает до 180 поездов в сутки, а после завершения всех работ будет принимать на 30% больше.



«Для этого на станции строятся новые пути для поездов. Это предусмотрено уже вторым этапом реконструкции. На сегодня уложено более 800 метров пути, - отметили в службе корпоративных коммуникаций. - В первый этап программы вошло возведение административно-бытового комплекса. Здание уже построено, оно соединяется с главным офисом станции теплым переходом».



В эксплуатацию АБК предполагается сдать в октябре 2017 года. В конце текущего года в границах станции планируется сдать в эксплуатацию грузовой двор общего пользования, где после открытия будут работать с 40-футовыми контейнерами, которые позволят расширить сервисные услуги станции для грузоотправителей.



Реконструкция станции Тайшет пройдет в пять этапов, первые три этапа запланированы закончить до 2020 года. Инвестиции в проект по предварительным данным составят 8 млрд рублей. На предыдущую страницу