На ВСЖД отмечен рост популярности плацкартных вагонов Фото: ГТРК "Бурятия" На ВСЖД начиная с середины лета отмечен рост популярности плацкартных вагонов. Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, на рост пассажиропотока в регулируемом сегменте повлияли специальные предложения на билеты.



«Так, с 1 июня по 31 августа 2017 года поездами формирования ВС ФПКФ было перевезено почти 73 тысячи детей в возрасте от 10 до 17 лет. Акция «Путешествуй в каникулы», предоставлявшая скидку 50% на проезд в плацкартных и общих вагонах, а также в вагонах для сидения, позволила увеличить количество перевезенных пассажиров данной категории на 4,3 % по сравнению с летними месяцами прошлого года», - отметили в службе корпоративных коммуникаций.



За период с начала предоставления скидки до 40% в плацкартных вагонах с 17 июля по 19 сентября 2017 г. перевезено около 123 тысяч пассажиров, популярность поездок в этом сегменте выросла на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Акция продлится до 16 декабря 2017 года.



До 16 декабря 2017 продолжает действовать акция «Бархатный сезон» . В её рамках пассажиры плацкартных вагонов могут оформить билеты со скидкой 40%. Тариф на билеты в купейные вагоны устанавливается из расчета 1 руб. за 1 км.



С 16 августа 2017 пассажиры с ограниченными физическими возможностями могут приобретать билеты в специальные купе за половину их стоимости. На предыдущую страницу