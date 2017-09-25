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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Предоставлено Gismeteo.Ru

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На ВСЖД отмечен рост популярности плацкартных вагонов

25.09.2017
Фото: ГТРК "Бурятия"Фото: ГТРК "Бурятия" На ВСЖД начиная с середины лета отмечен рост популярности плацкартных вагонов.
Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, на рост пассажиропотока в регулируемом сегменте повлияли специальные предложения на билеты.

«Так, с 1 июня по 31 августа 2017 года поездами формирования ВС ФПКФ было перевезено почти 73 тысячи детей в возрасте от 10 до 17 лет. Акция «Путешествуй в каникулы», предоставлявшая скидку 50% на проезд в плацкартных и общих вагонах, а также в вагонах для сидения, позволила увеличить количество перевезенных пассажиров данной категории на 4,3 % по сравнению с летними месяцами прошлого года», - отметили в службе корпоративных коммуникаций.

За период с начала предоставления скидки до 40% в плацкартных вагонах с 17 июля по 19 сентября 2017 г. перевезено около 123 тысяч пассажиров, популярность поездок в этом сегменте выросла на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Акция продлится до 16 декабря 2017 года.

До 16 декабря 2017 продолжает действовать акция «Бархатный сезон» . В её рамках пассажиры плацкартных вагонов могут оформить билеты со скидкой 40%. Тариф на билеты в купейные вагоны устанавливается из расчета 1 руб. за 1 км.

С 16 августа 2017 пассажиры с ограниченными физическими возможностями могут приобретать билеты в специальные купе за половину их стоимости.

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