ВСЖД выплатила более 4,9 млрд рублей в бюджет Приангарья в 2017 году

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Восточно-Сибирская железная дорога за восемь месяцев 2017 года выплатила более 4,9 млрд рублей в бюджет Иркутской области, что на 900 млн рублей больше показателей за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, всего за указанный период компания перечислила в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено свыше 7 млрд рублей.



«Структурные подразделения ОАО "РЖД", а также дочерние общества компаний, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, также перечислили в бюджет Республики Бурятия более 2 млрд рублей, в бюджет Забайкальского края — более 90 млн рублей, в бюджет Республики Саха (Якутия) — свыше 4 млн рублей», - сообщает служба корпоративных коммуникаций.