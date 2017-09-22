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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Предоставлено Gismeteo.Ru

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ВСЖД выплатила более 4,9 млрд рублей в бюджет Приангарья в 2017 году

22.09.2017
Фото: ТВ ЦентрФото: ТВ Центр Восточно-Сибирская железная дорога за восемь месяцев 2017 года выплатила более 4,9 млрд рублей в бюджет Иркутской области, что на 900 млн рублей больше показателей за аналогичный период прошлого года.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, всего за указанный период компания перечислила в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено свыше 7 млрд рублей.

«Структурные подразделения ОАО "РЖД", а также дочерние общества компаний, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, также перечислили в бюджет Республики Бурятия более 2 млрд рублей, в бюджет Забайкальского края — более 90 млн рублей, в бюджет Республики Саха (Якутия) — свыше 4 млн рублей», - сообщает служба корпоративных коммуникаций.

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