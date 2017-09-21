ВСЖД объявила об изменении расписания некоторых пригородных поездов с 22 по 24 сентября Фото: БезФормата.Ru На Восточно-Сибирской железной дороге объявлено об изменении расписания следования пригородных электропоездов с 22 по 24 сентября 2017 года. Как сообщила сегодня, 21 сентября, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».



«Поезд № 6410 «Тулун – Зима» будет отправляться из Тулуна в 7:25 вместо 7:08, прибывать на станцию Зима в 9:47 вместо 9:30, — отметили в службе корпоративных коммуникаций. — Поезд № 7010 «Зима – Черемхово» будет отправляться со ст. Зима в 10:07 вместо 10:02, прибывать на станцию Черемхово в 12:07 вместо 12:02.



Поезд № 7006 «Черемхово – Иркутск-Пассажирский» будет отправляться со станции Черемхово в 12:15 вместо 12:10, прибывать на станцию Иркутск-Пассажирский в 14:37. Поезд № 6402 «Тайшет – Нижнеудинск» будет отправляться из Тайшета в 8:46 вместо 7:22, прибывать на станцию Нижнеудинск в 12:25 вместо 10:42. На предыдущую страницу