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Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Предоставлено Gismeteo.Ru

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На ВСЖД объявлено об изменении расписания некоторых пригородных поездов с 20 по 29 сентября

19.09.2017
На ВСЖД объявлено об изменении с 20 по 29 сентября 2017 года расписания следования некоторых пригородных электропоездов. Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте РЖД в разделе «Пассажирам».

«Поезд № 6631 «Улан-Удэ – Мысовая» в дни следования 20, 22, 24, 27 и 29 сентября будет отправляться из Улан-Удэ в 8.28, прибывать на станцию Мысовая в 12.35 вместо 12.19, — отметили в службе корпоративных коммуникаций. — Поезд № 6315 «Подкаменная – Иркутск - Сортировочный» в дни следования с 20 по 22 сентября и с 25 по 29 сентября будет отправляться из Подкаменной в 15.27 вместо 15.41, прибывать на станцию Иркутск - Сортировочный в 17.48».

Поезд № 6317 «Слюдянка-1 – Иркутск - Сортировочный» в дни следования 23 и 24 сентября будет отправляться со станции Слюдянка-1 в 14:06 вместо 14:20, прибывать на станцию Иркутск-Сортировочный в 17.48. Поезд № 6319 «Иркутск-Сортировочный – Черемхово» с 20 по 22 сентября и с 27 по 29 сентября будет отправляться со станции Иркутск - Сортировочный в 17.53, прибывать на станцию Черемхово в 21.05 вместо 20.30.

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