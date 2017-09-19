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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Предоставлено Gismeteo.Ru

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На ВСЖД популярность электронного оформления билетов возросла на 30% в 2017 году

19.09.2017
На ВСЖД популярность электронного оформления проездных документов на поезда дальнего следования достигла по итогам за восемь месяцев 2017 года 30,6% от общего количества проданных билетов.
Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, если в 2016 году электронный билет приобретался каждым пятым пассажиром, то согласно данным за восемь месяцев текущего года через интернет оформляется уже каждый третий.

«По-прежнему пассажиры предпочитают оформлять билеты через официальный сайт ОАО «РЖД», на который приходится 70,4% всех приобретенных на ВСЖД билетов, — отметили в службе корпоративных коммуникаций. — В настоящее время на сайте доступен сервис оплаты билетов электронными деньгами, и значительно упрощена процедура приобретения билетов – «3 визуальных шага» вместо 7 в прежней версии. Кроме того, с апреля текущего года билеты можно приобрести через официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

На веб-порталах по продаже электронных железнодорожных билетов действует сервис оформления льготных проездных документов для школьников. Эта услуга была введена с 6 сентября 2016 года, и до настоящего времени ею воспользовались более 9,7 тыс. школьников. В текущем году уже 6 из 10 билетов школьники оформляют электронным способом.

Также пассажиры могут совершить поездку, минуя билетную кассу вокзала. Для этого нужно оформить проездной документ на сайте ОАО «РЖД» с услугой электронной регистрации. В этом случае необходимость распечатывать билет отпадает: посадка в поезд производится по документу, удостоверяющему личность пассажира, данные которого указаны при оформлении на сайте.

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