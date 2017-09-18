ВСЖД объявила об изменении расписания некоторых поездов с 19 по 29 сентября Восточно-Сибирская железная дорога объявила об изменении расписания некоторых поездов дальнего следования с 19 по 29 сентября 2017 года. Как сообщила сегодня, 18 сентября, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, поезда проследуют по ВСЖД с отклонением от нормативного графика на 7-45 минут.



«Изменяется расписание следования следующих пассажирских поездов: № 1/7 «Владивосток – Москва/Новосибирск», № 157 «Иркутск – Анапа», № 3/5 «Пекин/Улан-Батор – Москва Ярославская», № 69 «Чита 2 – Москва», № 57 «Иркутск – Кисловодск», № 207 «Владивосток - Новокузнецк», № 2/8 «Москва Ярославская/Новосибирск - Владивосток», № 4/6/20 «Москва Ярославская – Пекин/Улан-Батор/Пекин, № 12/78 «Челябинск – Чита 2/Новосибирск Главный – Нерюнгри», № 44/100 «Москва-Яр. – Хабаровск/Владивосток», № 88 «Усть-Илимск - Иркутск», № 72 «Северобайкальск – Улан-Удэ, № 206 «Анапа – Иркутск», № 207/208 «Новокузнецк – Владивосток», № 242/270 «Адлер – Иркутск/Чита 2», № 19 «Пекин – Москва», № 11/77 «Чита – Челябинск/Нерюнгри – Новосибирск», № 71 «Улан-Удэ – Северобайкальск», № 205 «Иркутск Пассажирский – Анапа», № 43/99 «Хабаровск/Владивосток – Москва - Ярославская», № 81 «Улан-Удэ - Москва Казанская», № 82 «Москва Казанская – Улан-Удэ», № 87 «Иркутск – Усть - Илимск», № 241/269 «Иркутск/Чита 2 – Адлер», № 158 «Анапа - Иркутск Пассажирский».



Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». На предыдущую страницу