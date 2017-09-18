ВСЖД зафиксировала рост пассажирских перевозок на 3% с начала 2017 года

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Восточно-Сибирская железная дорога с начала 2017 года зафиксировала рост пассажирских перевозок в поездах дальнего следования на 3% по сравнению с уровнем прошлого года, число перевезенных пассажиров за этот период составило 1 млн 900 тыс. человек.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в сегменте пригородных перевозок на ВСЖД в Иркутской области наблюдается спад, показатели по сравнению с прошлым годом снизились на 9%, перевезено около 6 млн 900 тыс. пассажиров, в то же время в Бурятии в данном сегменте зафиксирован рост на 7,2%, перевезено почти 203 тыс. человек.



«В сегменте дальних перевозок выросла популярности путешествий в купейных вагонах на 5,7%, в них перевезено более 529 тыс. пассажиров. Несмотря на спад популярности на 20%, перевозками в плацкартных вагонах пользуется большинство пассажиров, в них перевезено 1 млн 100 тыс. человек. Более чем вдвое выросла популярность вагонов с местами для сидения, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. – В сегменте пригородных перевозок фиксируется тенденция перевозки большого количества пассажиров с льготными проездными. Таким правом с начала года воспользовалась треть от всех перевезенных в поездах пригородного сообщения пассажиров».



Всего в настоящее время на ВСЖД курсирует 139 пригородных поездов, из них 116 - в Иркутской области и 23 - в Республике Бурятия.