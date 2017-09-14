ВСЖД объявила об изменении расписания трех поездов на участке Новоильинский - Горхон с 16 сентября Восточно-Сибирская железная дорога объявила об изменении с 16 по 23 сентября 2017 года расписания следования пассажирских поездов дальнего следования по участку Новоильинский - Горхон. Как сообщила сегодня, 14 сентября, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, изменится расписание поездов № 69 Чита - Москва, № 43 Хабаровск – Москва, № 99 Владивосток – Москва.



«Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», — отметили в службе корпоративных коммуникаций. Как сообщила сегодня, 14 сентября, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, изменится расписание поездов № 69 Чита - Москва, № 43 Хабаровск – Москва, № 99 Владивосток – Москва.«Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», — отметили в службе корпоративных коммуникаций. На предыдущую страницу