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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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ВСЖД объявила об изменении расписания трех поездов на участке Новоильинский - Горхон с 16 сентября

14.09.2017
Восточно-Сибирская железная дорога объявила об изменении с 16 по 23 сентября 2017 года расписания следования пассажирских поездов дальнего следования по участку Новоильинский - Горхон. Как сообщила сегодня, 14 сентября, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, изменится расписание поездов № 69 Чита - Москва, № 43 Хабаровск – Москва, № 99 Владивосток – Москва.

«Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», — отметили в службе корпоративных коммуникаций.

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