ВТБ в Иркутске зафиксировал рост кредитного портфеля на 29%

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ВТБ в Иркутске зафиксировал рост интереса к банковским продуктам, в результате чего за летний период 2017 года кредитный портфель увеличился на 29%, пассивный – на 20% и документарный – на 49%.

Как сообщает пресс-служба регионального подразделения ВТБ, по состоянию на 1 сентября кредитный портфель корпоративных клиентов составил 15,87 млрд рублей, пассивный портфель - 20,07 млрд рублей, портфель документарных сделок – 2,47 млрд рублей.



«По сравнению с прошлым годом в этот летний период предприятия Приангарья более активно кредитовались, год назад кредитный портфель вырос лишь на 3%, и пользовались документарными продуктами, в прошлом году портфель гарантий и аккредитивов вырос на 14%, - рассказала руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области Александра Макарова. - Существенный рост объема гарантийных сделок обеспечили предприятия дорожной отрасли, которые в летний период выполняли работы по госконтрактам как на федеральных трассах, так и дорогах регионального значения. ВТБ выступил гарантом ведущих представителей этой отрасли в Иркутской области».