Рекламное место 2

Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
Подробнее...
Братский лесохимик
Погода
г. Иркутск
Подробно
Чт, вечер
8
10
Пт, ночь
6
8
Пт, утро
5
7
Пт, день
11
13
Предоставлено Gismeteo.Ru

Опрос

Оправдал ли Левченко ваши ожидания на посту губернатора региона?

ВТБ в Иркутске зафиксировал рост кредитного портфеля на 29%

14.09.2017
Фото ВТБФото ВТБ ВТБ в Иркутске зафиксировал рост интереса к банковским продуктам, в результате чего за летний период 2017 года кредитный портфель увеличился на 29%, пассивный – на 20% и документарный – на 49%.
Как сообщает пресс-служба регионального подразделения ВТБ, по состоянию на 1 сентября кредитный портфель корпоративных клиентов составил 15,87 млрд рублей, пассивный портфель - 20,07 млрд рублей, портфель документарных сделок – 2,47 млрд рублей.

«По сравнению с прошлым годом в этот летний период предприятия Приангарья более активно кредитовались, год назад кредитный портфель вырос лишь на 3%, и пользовались документарными продуктами, в прошлом году портфель гарантий и аккредитивов вырос на 14%, - рассказала руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области Александра Макарова. - Существенный рост объема гарантийных сделок обеспечили предприятия дорожной отрасли, которые в летний период выполняли работы по госконтрактам как на федеральных трассах, так и дорогах регионального значения. ВТБ выступил гарантом ведущих представителей этой отрасли в Иркутской области».

Оставь свой комментарий

  
 
 
 
 
 
Защитный код
сгенерировать другой код
  
 
На предыдущую страницу

Актуально

В Иркутске объявлено об изменении схемы движения автобуса №68к на месяц
Администрация Иркутска объявила об изменении схемы движения автобуса №68к, который курсирует между микрорайоном Ершовским и улицей Захарова.
Подробнее...
Парламентский вестник
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Архив
МК Байкал

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Каталог сайтов Братска cat.zie.ru Каталог сайтов OpenLinks.RU