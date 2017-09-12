На благотворительном вечере «Нота ДО» удалось собрать более 5 млн рублей
12.09.2017
Благотворительный фонд Юрия Тена провел юбилейный десятый благотворительный аукцион «Нота До», на котором удалось собрать более 5 млн рублей на помощь юным талантам.
Как сообщила пресс-служба фонда, вырученные деньги идут на покупку музыкальных инструментов, стипендии юным исполнителям, участие в конкурсах, фестивалях и концертах.
«Мы не заменяем ту работу, которую проводит министерство культуры, администрация – мы просто немного добавляем приятных моментов для творческих детей», - подчеркнул член попечительского совета Благотворительного фонда имени Юрия Тена, депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен.
В торгах участвовали 17 лотов: картины, скульптуры, предметы интерьера один за другим уходили с молотка под всеобщие аплодисменты. Завершающим лотом стала гитара и знаменитая шляпа советского и российского барда, композитора, Заслуженного деятеля искусств РФ Григория Гладкова. Сам Григорий Гладков стал в этом году специальным гостем аукциона.
За время проведения аукциона 750 талантливых мальчиков и девочек получили мастеровые скрипки, чанзы, гитары; баяны и аккордеоны самых известных фирм-производителей, пианино, побывали в творческих поездках, юные художники - на пленэрах. Подопечные фонда продолжают учебу в Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского, Санкт-Петербуржском академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина и в других престижнейших вузах страны.
«Мы не заменяем ту работу, которую проводит министерство культуры, администрация – мы просто немного добавляем приятных моментов для творческих детей», - подчеркнул член попечительского совета Благотворительного фонда имени Юрия Тена, депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен.
В торгах участвовали 17 лотов: картины, скульптуры, предметы интерьера один за другим уходили с молотка под всеобщие аплодисменты. Завершающим лотом стала гитара и знаменитая шляпа советского и российского барда, композитора, Заслуженного деятеля искусств РФ Григория Гладкова. Сам Григорий Гладков стал в этом году специальным гостем аукциона.
За время проведения аукциона 750 талантливых мальчиков и девочек получили мастеровые скрипки, чанзы, гитары; баяны и аккордеоны самых известных фирм-производителей, пианино, побывали в творческих поездках, юные художники - на пленэрах. Подопечные фонда продолжают учебу в Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского, Санкт-Петербуржском академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина и в других престижнейших вузах страны.