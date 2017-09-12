Рекламное место 2

Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
Подробнее...
Братский лесохимик
Погода
г. Иркутск
Подробно
Вт, вечер
12
14
Ср, ночь
10
12
Ср, утро
11
13
Ср, день
20
22
Предоставлено Gismeteo.Ru

Опрос

Оправдал ли Левченко ваши ожидания на посту губернатора региона?

На благотворительном вечере «Нота ДО» удалось собрать более 5 млн рублей

12.09.2017
Фото: Пресс-служба Благотворительного фонда имени Юрия ТенаФото: Пресс-служба Благотворительного фонда имени Юрия Тена Благотворительный фонд Юрия Тена провел юбилейный десятый благотворительный аукцион «Нота До», на котором удалось собрать более 5 млн рублей на помощь юным талантам.
Как сообщила пресс-служба фонда, вырученные деньги идут на покупку музыкальных инструментов, стипендии юным исполнителям, участие в конкурсах, фестивалях и концертах.

«Мы не заменяем ту работу, которую проводит министерство культуры, администрация – мы просто немного добавляем приятных моментов для творческих детей», - подчеркнул член попечительского совета Благотворительного фонда имени Юрия Тена, депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен.

В торгах участвовали 17 лотов: картины, скульптуры, предметы интерьера один за другим уходили с молотка под всеобщие аплодисменты. Завершающим лотом стала гитара и знаменитая шляпа советского и российского барда, композитора, Заслуженного деятеля искусств РФ Григория Гладкова. Сам Григорий Гладков стал в этом году специальным гостем аукциона.

За время проведения аукциона 750 талантливых мальчиков и девочек получили мастеровые скрипки, чанзы, гитары; баяны и аккордеоны самых известных фирм-производителей, пианино, побывали в творческих поездках, юные художники - на пленэрах. Подопечные фонда продолжают учебу в Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского, Санкт-Петербуржском академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина и в других престижнейших вузах страны.

Оставь свой комментарий

  
 
 
 
 
 
Защитный код
сгенерировать другой код
  
 
На предыдущую страницу

Актуально

В Иркутске объявлено об изменении схемы движения автобуса №68к на месяц
Администрация Иркутска объявила об изменении схемы движения автобуса №68к, который курсирует между микрорайоном Ершовским и улицей Захарова.
Подробнее...
Парламентский вестник
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Архив
МК Байкал

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Каталог сайтов Братска cat.zie.ru Каталог сайтов OpenLinks.RU