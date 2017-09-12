Погрузка на ВСЖД в январе-августе 2017 года превысила 43,1 млн тонн

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На Восточно-Сибирской железной дороге по итогам работы за восемь месяцев 2017 года погрузка составила более 43,1 млн тонн, что на 2,7% больше аналогичного показателя 2016 года.

Как сообщила сегодня, 12 сентября, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, произошло увеличение погрузки химикатов на 69,6%, цветных металлов – на 12,7%, железной руды – на 7,1%, бумаги – на 5,8%, каменного угля – на 5,6%, продукции лесопромышленного комплекса – на 3,3%.



«Вместе с тем по ряду номенклатур отмечено снижение. Так, погрузка строительных грузов снизилась на 16,6%, промышленного сырья — на 9%, нефтяных грузов — на 6,9%, — отметили в службе корпоративных коммуникаций. — В августе на станциях Восточно-Сибирской железной дороги погружено свыше 5,3 млн тонн грузов, что аналогично показателю соответствующего периода прошлого года».