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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Погрузка на ВСЖД в январе-августе 2017 года превысила 43,1 млн тонн

12.09.2017
Фото: ircity.ruФото: ircity.ru На Восточно-Сибирской железной дороге по итогам работы за восемь месяцев 2017 года погрузка составила более 43,1 млн тонн, что на 2,7% больше аналогичного показателя 2016 года.
Как сообщила сегодня, 12 сентября, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, произошло увеличение погрузки химикатов на 69,6%, цветных металлов – на 12,7%, железной руды – на 7,1%, бумаги – на 5,8%, каменного угля – на 5,6%, продукции лесопромышленного комплекса – на 3,3%.

«Вместе с тем по ряду номенклатур отмечено снижение. Так, погрузка строительных грузов снизилась на 16,6%, промышленного сырья — на 9%, нефтяных грузов — на 6,9%, — отметили в службе корпоративных коммуникаций. — В августе на станциях Восточно-Сибирской железной дороги погружено свыше 5,3 млн тонн грузов, что аналогично показателю соответствующего периода прошлого года».

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