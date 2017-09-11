Детская железная ВСЖД дорога перевезла около 18 тыс. пассажиров в летний сезон Фото: https://sdelanounas.ru Восточно-Сибирская детская железная дорога в 77-й летний сезон свыше 17,8 тыс. пассажиров, отправив в рейсы 573 поезда. Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, летом профессии машинистов, дежурных по станции, диспетчеров, кассиров, осмотрщиков вагонов освоили почти 800 юных железнодорожников, при этом 53 выпускника детской железной дороги стали студентами профильных учебных заведений.



"Осуществляя профориентационную работу, Детская железная дорога ВСЖД помогает ребятам приобрести неоценимый опыт. Наши выпускники легко поступают в железнодорожные учебные заведения, занимая достойное место среди студентов, - отметил начальник ВС ДЖД Михаил Вясёлкин. – Наши работники и педагоги занимаются всесторонним развитием детей, давая им базу для дальнейшей самореализации».



В октябре для воспитанников ДЖД начнется новый учебный год, в ходе которого они будут получать теоретические знания, а по его окончании им предстоит выдержать экзамен. На предыдущую страницу

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