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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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ВСЖД решила назначить дополнительную остановку для пригородного поезда № 6117 Иркутск-Пассажирский – Черемхово

08.09.2017
Восточно-Сибирская железная дорога решила ввести на станции Мальтинка дополнительную остановку электропоезда №6117 сообщением Иркутск-Пассажирский – Черемхово с 8 сентября 2017 года.
Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, решение принято в связи с многочисленными обращениями пассажиров.

«В связи с этим изменяется расписание поезда: ежедневно, кроме субботы, пригородный поезд будет отправляться со ст.Иркутск-Пассажирский, в 16:47, — отметили в службе корпоративных коммуникаций. — В пути следования он сделает остановки: Военный Городок 16:53-16:54, Иркутск-Сортировочный 17:00-17:01, Заводская 17:04-17:05, Батарейная 17:11:30-17:12:30, Мегет – 17:18:30-17:19:30, Суховская 17:30:30-17:31:30, Южная 17:34:30-17:35:30, Ангарск 17:39:30-17:40:30, Китой 17:46:30-17:47:30, Тельма 17:57:30-17:58, Усолье Сибирское 18:06-18:07, Зеленый Городок 18:11-18:12, Мальтинка 18:16-18:16:30, Мальта 18:21:30-18:22:30, Белая 18:29-18:30, Половина 18:44-18:45, Касьяновка 18:56-18:57, Гришево 19:04-19:05. На ст.Черемхово поезд будет прибывать в 19:15».

По субботам поезд будет отправляться со ст.Иркутск-Пассажирский в 16:27. В пути следования поезд сделает остановки: Военный Городок 16:33-16:34, Иркутск-Сортировочный 16:40-16:41, Заводская 16:44-16:45, Батарейная 16:51:30-16:52:30, Мегет – 16:58:30-16:59:30, Суховская 17:10:30-17:11:30, Южная 17:14:30-17:15:30, Ангарск 17:19:30-17:20:30, Китой 17:26:30-17:27:30, Тельма 17:37:30-17:38, Усолье Сибирское 17:46-17:47, Зеленый Городок 17:51-17:52, Мальтинка 17:56-17:56:30, Мальта 18:01:30-18:22:30, Белая 18:29-18:30, Половина 18:44-18:45, Касьяновка 18:56-18:57, Гришево 19:04-19:05. На ст.Черемхово поезд будет прибывать в 19:15. Время указано местное.

Актуальную информацию о движении поездов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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