НА ВСЖД объявлено об изменении расписания поезда Черемхово – Большой Луг с 8 сентября Восточно-Сибирская железная дорога объявила об изменении расписания пригородного поезда № 6328 сообщением Черемхово – Большой Луг с 8 сентября 2017 года. Как сообщила сегодня, 7 сентября, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, на пути следования поезда отменяется остановка станции Известковый, а также сокращается время стоянки на остановочных пунктах Майск, ПМС-45, Иркутск-Сортировочный и Олха.



«В связи с этим поезд будет следовать по измененному расписанию, отправляясь ежедневно, кроме субботы, со станции Черемхово в 17.20 и прибывая на станцию Большой Луг в 21.31 вместо 21:37. Время здесь и далее указано местное, — отметили в пресс-службе. — По субботам пригородный поезд будет отправляться со станции Черемхово в 17.00 и прибывать на станцию Большой Луг в 21.31 вместо 21:37».



Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». На предыдущую страницу

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