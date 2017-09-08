НА ВСЖД объявлено об изменении расписания поезда Черемхово – Большой Луг с 8 сентября
08.09.2017
Восточно-Сибирская железная дорога объявила об изменении расписания пригородного поезда № 6328 сообщением Черемхово – Большой Луг с 8 сентября 2017 года.
Как сообщила сегодня, 7 сентября, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, на пути следования поезда отменяется остановка станции Известковый, а также сокращается время стоянки на остановочных пунктах Майск, ПМС-45, Иркутск-Сортировочный и Олха.
«В связи с этим поезд будет следовать по измененному расписанию, отправляясь ежедневно, кроме субботы, со станции Черемхово в 17.20 и прибывая на станцию Большой Луг в 21.31 вместо 21:37. Время здесь и далее указано местное, — отметили в пресс-службе. — По субботам пригородный поезд будет отправляться со станции Черемхово в 17.00 и прибывать на станцию Большой Луг в 21.31 вместо 21:37».
Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».
«В связи с этим поезд будет следовать по измененному расписанию, отправляясь ежедневно, кроме субботы, со станции Черемхово в 17.20 и прибывая на станцию Большой Луг в 21.31 вместо 21:37. Время здесь и далее указано местное, — отметили в пресс-службе. — По субботам пригородный поезд будет отправляться со станции Черемхово в 17.00 и прибывать на станцию Большой Луг в 21.31 вместо 21:37».
Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».