На ВСЖД объявлено об очередной поездке медпоезда «Академик Федор Углов»

Восточно-Сибирская железная дорога объявила об очередной поездке передвижного консультативно-диагностического центра «Академик Федор Углов», которая состоится в период с 7 по 15 сентября 2017 года.

Как сообщила сегодня, 6 сентября, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в графике «медицинского поезда» значатся как станции Транссибирской магистрали, так и станции Кругобайкальской железной дороги.



«Всего запланировано 9 остановок на следующих станциях: 7 сентября на станции Байкальск, 8 сентября на станции Слюдянка, 9 сентября на станции Култук, 10 сентября на станции Маритуй, 11 сентября на станции Порт Байкал, 12 сентября на станции Андриановская, 13 сентября на станции Подкаменная, 14 сентября на станции Большой Луг, 15 сентября на станции Усолье-Сибирское», — отметили в службе корпоративных коммуникаций.



Начало работы специалистов ПКДЦ «Федор Углов» на станции Байкальск и Большой Луг – с 10.00 до 18.00 по местному времени, на остальных станциях – с 09.00 до 18.00. Время с 11.00 до 13.00 отведено для консультаций участников и ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.



Прием посетителей традиционно ведется по направлению, которое можно получить в территориальном учреждении здравоохранения, а для работников ОАО «РЖД» и пенсионеров железнодорожной отрасли — в негосударственном.