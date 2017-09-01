Более 3,3 тыс. учащихся школ ВСЖД приняли участие в торжественных линейках ко Дню знаний

Сегодня, 1 сентября, образовательные учреждения Восточно-Сибирской железной дороги распахнули двери для более 3,3 тыс. учеников, которых с началом учебного года на торжественных линейках поздравили руководители магистрали.

Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, около 400 первоклассников получили от железнодорожников подарки.

«К новому учебному году во всех школах-интернатах магистрали прошли ремонтные работы. На это было направлено около 83 млн рублей, — рассказали в службе корпоративных коммуникаций. — В иркутском лицее № 36 была обновлена кровля, в школе-интернате № 23 на станции Слюдянка проведен капитальный ремонт второго спального корпуса. В школе-интернате на станции Танхой планируется открыть новый спортивный зал».

В этот день лучшие студенты Иркутского государственного университета путей сообщения, который является «кузницей кадров» для ОАО «РЖД», были отмечены грамотами и именными стипендиями начальника ВСЖД.

В Иркутске, в преддверии Дня знаний сотрудники Байкальской пригородной пассажирской компании поздравили юных путешественников прямо в электричках, отправляющихся с вокзалов. В пути следования электропоезда Иркутск – Слюдянка ребят развлекали герои мультфильмов. В общении с детьми они также узнавали о том, знакомы ли маленькие пассажиры с правилами безопасного поведения на железной дороге, и дарили им подарки к 1 сентября.

На вокзале Иркутск-Сортировочный для всех, кто ждал поезд, также провели развлекательную программу. Подобные акции прошли на многих пригородных станциях и в электропоездах Байкальской пассажирской пригородной компании в преддверии нового учебного года.