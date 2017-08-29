На Детской железной дороге Иркутска начали проводить конкурсы о правилах безопасного поведения

На Детской железной дороге Иркутска во время путешествий в поездах «Сибирячок» и «Юность» начали проводить викторины и конкурсы на знание правила поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Как сообщила сегодня, 29 августа, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, до сигнала на посадку перед пассажирами выступает агитбригада воспитанников малой магистрали, и в игровой форме доносит ценную для жизни и здоровья информацию.

«В преддверие учебного года ВСЖД также присоединилась к акции «Безопасный путь», которую проводят сотрудники Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте с 28 августа по 4 сентября. Железнодорожники принимают участие в разъяснительных и рейдовых мероприятиях полиции, распространяют информационные листовки», — отметили в службе корпоративных коммуникаций.