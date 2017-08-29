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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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На Детской железной дороге Иркутска начали проводить конкурсы о правилах безопасного поведения

29.08.2017
На Детской железной дороге Иркутска во время путешествий в поездах «Сибирячок» и «Юность» начали проводить викторины и конкурсы на знание правила поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Как сообщила сегодня, 29 августа, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, до сигнала на посадку перед пассажирами выступает агитбригада воспитанников малой магистрали, и в игровой форме доносит ценную для жизни и здоровья информацию.

 

«В преддверие учебного года ВСЖД также присоединилась к акции «Безопасный путь», которую проводят сотрудники Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте с 28 августа по 4 сентября. Железнодорожники принимают участие в разъяснительных и рейдовых мероприятиях полиции, распространяют информационные листовки», — отметили в службе корпоративных коммуникаций.

 

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