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Железнодорожный переезд на станции Китой-Комбинатская ВСЖД решено закрыть 30 августа

29.08.2017
Восточно-Сибирская железная дорога объявила о закрытии 30 августа 2017 года с 10:00 до 15:00 железнодорожного переезда, расположенного на 5142 км, в районе станции Китой-Комбинатска.

Как сообщила сегодня, 29 августа, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, переезд будет закрыт в связи асфальтированием автодороги.

 

«Объезд автотранспорта будет осуществляться через автомобильную дорогу № 5, — отметили в службе корпоративных коммуникаций. — ВСЖД просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным  работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки».

 

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