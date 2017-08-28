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ВСЖД объявила об изменении расписания поездов на участке Уда II - Хингуй

28.08.2017
Восточно-Сибирская железная дорога объявила о временном изменении расписания движения поездов на участке Уда II - Хингуй с 29 августа по 8 сентября 2017 года.

Как сообщила сегодня, 28 августа, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, изменяется расписание движения как поездов дальнего следования, так и пригородных электропоездов.

 

«Измениться расписание поездов дальнего следования №№ 2 Москва – Владивосток, 4 Москва–Пекин, 19 Пекин – Москва, 11 Чита – Новосибирск, 12 Челябинск – Чита, 44 Москва– Владивосток, 43 Хабаровск – Москва, 58 Кисловодск – Иркутск, 69 Чита – Москва, 70 Москва – Чита, 71 Улан-Удэ – Северобайкальск, 72 Северобайкальск – Улан-Удэ, 81 Улан-Удэ – Москва, 82 Москва – Улан-Удэ, 87 Иркутск – Усть-Илимск, 88 Усть-Илимск – Иркутск, 99 Владивосток – Москва, 157 Иркутск – Анапа, 158 Анапа – Иркутск, 205 Иркутск – Анапа, 206 Анапа – Иркутск, 207 Владивосток – Новокузнецк, 207 Новокузнецк – Владивосток, 242 Адлер – Чита», — отметили в службе копоративных коммуникаций.

 

Также изменяется расписание движения пригородных поездов №№ 6410, 6405, 6406, 6408. Поезд № 6410  сообщением  Тулун – Зима будет отправляться из Тулуна в 1:59 (вместо 2:08), на станцию Зима поезд будет прибывать 4:21(вместо 4:30). Поезд № 6405 сообщением  Тулун – Нижнеудинск будет отправляться из Тулуна  в 2.44 (вместо 2:41), на станцию Нижнеудинск  поезд будет прибывать в 5.08 (вместо 5.02).

 

Поезд № 6406 сообщением  Нижнеудинск - Тулун будет отправляться из Нижнеудинска в  2:53 (вместо 2:20), на станцию Тулун поезд будет прибывать в  5:21 (вместо 4:43). Поезд № 6408 сообщением  Нижнеудинск -  Тулун  будет отправляться из  Нижнеудинска  в 12.32 (вместо 12.31),  на станцию Тулун поезд будет прибывать 15:04 (вместо 14.54).

 

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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