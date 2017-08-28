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Предоставлено Gismeteo.Ru

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ВСЖД решила использовать «тайных пассажиров» для улучшения качества обслуживания в электропоездах

28.08.2017
Восточно-Сибирская железная дорога решила использовать специально подготовленных людей под видом реальных пассажиров для улучшения качества работы персонала в электропоездах.

Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, «тайные пассажиры» будут собирать информацию, фиксировать происходящее в поезде на видео и предоставлять предложения по улучшению качества обслуживания пассажиров в компанию-перевозчик АО «Байкальская пригородная пассажирская компания».

 

«Контролю качества оказания услуг уделяется большое внимание: за первое полугодие 2017 года в БППК проведено свыше трех тысяч проверок, — рассказал в службе корпоративных коммуникаций. — В свою очередь, путешественники могут высказать свое мнение о сервисе в электропоездах или передать замечания любым удобным способом: на интернет-сайте компании, по указанным на информационных стендах телефонам, а также в книге жалоб и предложений».

 

Каждый четверг на железнодорожных вокзалах руководство пригородной пассажирской компании совместно с представителями холдинга РЖД проводит встречи с пассажирами.

 

В круглосуточном режиме функционирует и принимает телефонные звонки Единый Информационный Сервисный Центр ОАО «РЖД». За первое полугодие 2017 года через него в адрес АО «Байкальская ППК»  поступило 56 обращений. В аналогичном периоде прошлого года их было столько же. Пассажиров, в первую очередь, интересуют вопросы, связанные с проездом по льготным билетам, графиком движения поездов, организацией работы билетных касс, санитарно-техническим состоянием подвижного состава.

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