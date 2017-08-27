ВСЖД решила присоединяется к Всероссийскому фестивалю энергосбережения #ВместеЯрче

. Работники Восточно-Сибирской железной дороги решили присоединиться к Всероссийскому фестивалю энергосбережения #ВместеЯрче, в рамках которого с 1 по 15 сентября на магистрали будут проводиться мероприятия для экономии природных ресурсов и охраны окружающей среды Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, одним из таких мероприятий можно назвать акцию «Зеленая пятница», когда в течение часа отключаются персональные компьютеры сотрудников, не занятых в оперативных работах.



«Коллективы предприятий примут участие в подписании петиции об энергосбережении, любой желающий сможет заполнить личную декларацию о намерении бережно относиться к энергоресурсам дома и на работе, — рассказали в службе корпоративных коммуникаций. — О проведении Фестиваля #ВместеЯрче будут оповещаться пассажиры в поездах дальнего и пригородного сообщений, а также на вокзалах».



В туристических поездах, курсирующих по Кругобайкальской железной дороге, запланирована демонстрация фильмов о бережном отношения к природе, развитии энергоэффективных технологий, используемых в различных секторах экономики России.