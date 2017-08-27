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На ВСЖД стартовал месячник «Безопасная железная дорога»

24.08.2017
В воскресение, 20 августа, на Восточно-Сибирской железной дороге стартовал месячник «Безопасная железная дорога», цель которого – предупреждение травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, железнодорожники запланировали рейды в местах несанкционированного перехода путей, просветительскую работу в СМИ.

 

«Особое внимание уделяется работе с детьми и подростками. В преддверие учебного года руководство магистрали примет участие в конференциях педагогов Иркутской области и Республики Бурятии. Будет проанализирована совместная работа за год, разработаны планы дальнейшего взаимодействия, — отметили в службе корпоративных коммуникаций. — До наступления учебного года усиливается профилактическая работа с детьми в детских садах и санаториях».

 

Так, в первый день месячника железнодорожники посетили детские группы профилактория «Иркутский». На Детской железной дороге запланирован ряд мероприятий для юных пассажиров. С началом учебного года в школах пройдет серия уроков безопасного поведения для учащихся. Руководство ВСЖД призывает педагогов, родителей, общественные организации объединить усилия, направленные на профилактику детского травматизма на железной дороге.

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