ВСЖД объявила об изменении расписания неcкольких пригородных поездов с 22 августа Восточно-Сибирская железная дорога объявила об изменении расписания пригородных поездов, следующих по маршруту Вихоревка – Кежемская – Вихоревка. Как сообщила сегодня, 21 августа, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, расписание изменится со вторника, 22 августа.



«Поезд № 6050 сообщением Вихоревка – Кежемская будет отправляться из Вихоревки в 06:40 и следовать до остановочного пункта Подвыездный по привычному расписанию, остановка на станции Зяба запланирована в 09:44 – 09:45 (вместо 09:43 – 09:44), на станцию Кежемская поезд будет прибывать в 10:25 (вместо 10:22), — отметили в службе корпоративных коммуникаций. — Поезд № 6052 сообщением Вихоревка – Кежемская будет отправляться из Вихоревки в 13:02 (вместо 13:27) и прибывать на станцию Кежемская в 15:40 (вместо 16:03)».



Поезд № 6151 сообщением Кежемская – Вихоревка будет отправляться из Кежемской в 10:45 и следовать по обычному расписанию до остановочного пункта Депо, в Вихоревку поезд будет прибывать в 13:22 (вместо 13:17). Поезд № 6149 сообщением Кежемская – Вихоревка будет отправляться из Кежемской в 16:46, останавливаться на станции Зяба в 17:27 (вместо 17:22), а на станцию Вихоревка прибывать в 19:24 (вместо 19:19). Время указано местное.



Актуальную информацию о движении поездов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». На предыдущую страницу