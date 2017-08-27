На ВСЖД рассмотрели 365 поступивших в общественные приемные предложений от пассажиров Сотрудники Восточно-Сибирской железной дороги рассмотрели свыше 365 различных предложений от путешественников, которые поступили в общественные приемные на вокзалах Иркутск-Пассажирский и Улан-Удэ. Как сообщила сегодня, 21 августа, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, приемные были открыты вместе с началом летней пассажирской кампании для сбора вопросов и предложений от пассажиров о работе пассажирского комплекса в летний период.



«Чаще всего звучат пожелания относительно графика движения пассажирских и пригородных поездов, а также вопросы о правилах перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа, — рассказали в службе корпоративных коммуникаций. — С начала года в адрес работников вокзального комплекса поступило 242 благодарности от пассажиров, что на 63% выше чем за аналогичный период прошлого года».



Прием пассажиров осуществляют специалисты региональной дирекции железнодорожных вокзалов, Восточно-Сибирского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» и АО «Байкальская пригородная пассажирская компания». Также в течение года на всех вокзалах магистрали каждый четверг проходит акция «День пассажира». На предыдущую страницу