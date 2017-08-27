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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Предоставлено Gismeteo.Ru

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На ВСЖД рассмотрели 365 поступивших в общественные приемные предложений от пассажиров

21.08.2017
Сотрудники Восточно-Сибирской железной дороги рассмотрели свыше 365 различных предложений от путешественников, которые поступили в общественные приемные на вокзалах Иркутск-Пассажирский и Улан-Удэ.
Как сообщила сегодня, 21 августа, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, приемные были открыты вместе с началом летней пассажирской кампании для сбора вопросов и предложений от пассажиров о работе пассажирского комплекса в летний период.

«Чаще всего звучат пожелания относительно графика движения пассажирских и пригородных поездов, а также вопросы о правилах перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа, — рассказали в службе корпоративных коммуникаций. — С начала года в адрес работников вокзального комплекса поступило 242 благодарности от пассажиров, что на 63% выше чем за аналогичный период прошлого года».

Прием пассажиров осуществляют специалисты региональной дирекции железнодорожных вокзалов, Восточно-Сибирского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» и АО «Байкальская пригородная пассажирская компания». Также в течение года на всех вокзалах магистрали каждый четверг проходит акция «День пассажира».

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