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ВСЖД объявила об изменении графика следования пригородных поездов с 18 августа по 7 сентября

18.08.2017
Восточно-Сибирская железная дорога объявила об изменении графика следования пригородных поездов с 18 августа по 7 сентября 2017 года.
Как сообщила сегодня, 18 августа, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, они будут прибывать на ряд станций с отклонением от нормативного графика на 2-9 минут.

«С 18 августа по 6 сентября изменится график следования поезда № 6304 Черемхово – Иркутск-Пассажирский, — отметили в службе корпоративных коммуникаций. — С 19 августа по 7 сентября - №№ 6112, 6308, 6108, 6114, 6104 Черемхово – Иркутск-Пассажирский, №6308 Черемхово – Сортировочный, № 7006 Черемхово – Иркутск-Пассажирский, № 6328 Черемхово – Большой Луг, № 6306 Иркутск-Сортировочный – Слюдянка-1. С 19 августа по 7 сентября - № 6415 Половина – Зима, № 6303 Иркутск-Сортировочный – Черемхово, № 6305 Большой Луг – Черемхово, № 6311 Кая – Черемхово, № 7003 Черемхово – Зима, а также №№ 6325 и 6319 Иркутск-Сортировочный – Черемхово, и №№ 6103, 6117, 6321, 7001 Иркутск-Пассажирский – Черемхово».

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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