На ВСЖД объявлено о проведении акции «Бархатный сезон» Восточно-Сибирский филиал АО «ФПК» предложил пассажирам воспользоваться акцией «Бархатный сезон-2017» на проезд в купейных и плацкартных вагонах при заблаговременной покупке билетов. Как сообщила сегодня, 17 августа, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, билеты на ряд поездов можно приобрести по специальному тарифу из расчета 1 рубль за 1 км пути.



«Во всероссийской акции участвуют свыше 40 поездов, курсирующих из различных городов страны в Адлер, Анапу и Новороссийск, в числе которых поезда круглогодичного и сезонного обращения. Даты поездок по акции – с 1 октября по 16 декабря 2017 года», — отметили в службе корпоративных коммуникаций.



Проездные документы по специальному тарифу можно оформить с даты начала продажи за 30 дней до отправления поезда. Тариф применяется при оформлении проездных документов по полному маршруту — от станции отправления поезда до конечной станции маршрута следования поезда. Плата за пользование комплектом постельного белья и стоимость комплекса услуг при условии совершения поездки в вагонах повышенной комфортности взимается в полном объеме.



Пассажиры плацкартных вагонов в рамках акции смогут оформить билеты со скидкой 40%. При покупке билета не позднее чем за 30 суток до даты отправления скидка применяется к проезду на всех полках плацкартных вагонов, при покупке за 29 суток и менее скидка действует для мест, расположенных в конце вагона, №№ 33-37 и для верхних боковых полок №№ 38-54.



Напомним также, что на проезд в плацкартных вагонах поездов, не включенных в акцию «Бархатный сезон-2017», действует скидка 40% при оформлении билетов на места №№ 33-37 и на верхние боковые полки №№ 38-54. Даты поездок: с 25 сентября по 16 декабря.



Подробную информацию можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». На предыдущую страницу