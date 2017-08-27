ВСЖД объявила о временном изменении расписания пассажирского поезда № 270 Адлер-Чита Восточно-Сибирская железная дорога объявила о временном изменении 17 августа 2017 года расписания движения пассажирского поезда №270 сообщением Адлер-Чита на участке Иркутск-Пассажирский – Ангасолка. Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, на станцию Иркутск-Пассажирский поезд прибудет в 13:45, а отправится в 14:36.



«Поезд проследует от станции Иркутск-Пассажирский до станции Ангасолка по измененному графику с отклонением от нормативного времени от 4 до 18 минут. Он прибудет на станцию Слюдянка и будет следовать далее по обычному расписанию», — отметили в службе корпоративных коммуникаций.



Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». На предыдущую страницу