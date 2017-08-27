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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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ВСЖД объявила о временном изменении расписания пассажирского поезда № 270 Адлер-Чита

17.08.2017
Восточно-Сибирская железная дорога объявила о временном изменении 17 августа 2017 года расписания движения пассажирского поезда №270 сообщением Адлер-Чита на участке Иркутск-Пассажирский – Ангасолка.
Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, на станцию Иркутск-Пассажирский поезд прибудет в 13:45, а отправится в 14:36.

«Поезд проследует от станции Иркутск-Пассажирский до станции Ангасолка по измененному графику с отклонением от нормативного времени от 4 до 18 минут. Он прибудет на станцию Слюдянка и будет следовать далее по обычному расписанию», — отметили в службе корпоративных коммуникаций.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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