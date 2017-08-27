ВСЖД намерена выделить на укрепление берегов на юге Байкала 15 млн рублей в 2017 году ВСЖД намерена выделить свыше 15 млн рублей на работы по укреплению берегов Байкала на участке Слюдянка – Утулик объемом 13,1 тыс м³. Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, всего запланировано укрепить 289 м береговой линии.



«В прошлом году на берегоукрепительные мероприятия было выделено порядка 24 млн рублей, на этом же участке было укреплено 244 м откосов земляного полотна каменной засыпкой, — отметили в службе корпоративных коммуникаций. — Мероприятия по берегоукреплению защитной полосы, отделяющей железнодорожное полотно от вод озера, позволяет обеспечить не только безопасность перевозок, но и сохранность прибрежных экосистем». На предыдущую страницу