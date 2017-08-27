На ВСЖД объявлено о продаже билетов на верхние полки плацкартных вагонов со скидкой

Восточно-Сибирская железная дорога объявила о проведении акции с 25 сентября по 16 декабря 2017 года, во время которой действуют скидки на верхние места в плацкартных вагонах в поездах внутригосударственного сообщения.

Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, за 40% от стоимости билета можно приобрести проездной документ на места с 33 по 37 и с 38 по 54 включительно.



«Данная скидка не распространяется при оформлении проездных документов по детскому тарифу для организованных групп пассажиров и в поездах №146/145 Москва – Назрань и №62/61 Нальчик – Москва (за исключением группы вагонов Москва - Анапа)», — уточнили в службе корпоративных коммуникаций.