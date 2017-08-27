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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Предоставлено Gismeteo.Ru

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На ВСЖД объявлено о продаже билетов на верхние полки плацкартных вагонов со скидкой

15.08.2017
Восточно-Сибирская железная дорога объявила о проведении акции с 25 сентября по 16 декабря 2017 года, во время которой действуют скидки на верхние места в плацкартных вагонах в поездах внутригосударственного сообщения.
Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, за 40% от стоимости билета можно приобрести проездной документ на места с 33 по 37 и с 38 по 54 включительно.

«Данная скидка не распространяется при оформлении проездных документов по детскому тарифу для организованных групп пассажиров и в поездах №146/145 Москва – Назрань и №62/61 Нальчик – Москва (за исключением группы вагонов Москва - Анапа)», — уточнили в службе корпоративных коммуникаций.

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