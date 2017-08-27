Продажи электронных билетов на ВСЖД за семь месяцев выросли более чем на треть
16.08.2017
На ВСЖД за семь месяцев 2017 года через сеть Интернет продано около 440 тыс. электронных билетов, что на 34,1% больше, чем было оформлено за аналогичный период прошлого года.
Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, от общего количества реализованных проездных документов электронные составляют 30,3%, свыше 9,6 тыс. из них – льготные проездные документы для школьников.
«Среди нескольких Интернет-ресурсов для покупки электронного билета пассажиры отдают предпочтение сайту ОАО «РЖД». С начала года там приобретено 70,6% от общего объема всех реализованных на ВСЖД электронных проездных документов», — отметили в службе корпоративных коммуникаций.
С помощью транзакционных терминалов самообслуживания за 7 месяцев было оформлено более 15 тыс. мест. Снижение уровня продаж на 9% к аналогичному периоду прошлого года говорит о том, что пассажиры экономят время на посещении вокзалов, и предпочитают приобретать билеты через Интернет. Росту популярности электронных билетов также способствует появление в апреле текущего года нового официального приложения «РЖД Пассажирам» для продажи билетов.
Кроме того, в декабре 2016 года был обновлен пользовательский интерфейс покупки билетов на официальном портале ОАО «РЖД». Благодаря упрощенной форме купить билет можно в три «визуальных шага», в старой версии для этого требовалось семь шагов. Здесь же доступен сервис оплаты билетов электронными деньгами.
«Среди нескольких Интернет-ресурсов для покупки электронного билета пассажиры отдают предпочтение сайту ОАО «РЖД». С начала года там приобретено 70,6% от общего объема всех реализованных на ВСЖД электронных проездных документов», — отметили в службе корпоративных коммуникаций.
С помощью транзакционных терминалов самообслуживания за 7 месяцев было оформлено более 15 тыс. мест. Снижение уровня продаж на 9% к аналогичному периоду прошлого года говорит о том, что пассажиры экономят время на посещении вокзалов, и предпочитают приобретать билеты через Интернет. Росту популярности электронных билетов также способствует появление в апреле текущего года нового официального приложения «РЖД Пассажирам» для продажи билетов.
Кроме того, в декабре 2016 года был обновлен пользовательский интерфейс покупки билетов на официальном портале ОАО «РЖД». Благодаря упрощенной форме купить билет можно в три «визуальных шага», в старой версии для этого требовалось семь шагов. Здесь же доступен сервис оплаты билетов электронными деньгами.