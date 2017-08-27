Продажи электронных билетов на ВСЖД за семь месяцев выросли более чем на треть

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На ВСЖД за семь месяцев 2017 года через сеть Интернет продано около 440 тыс. электронных билетов, что на 34,1% больше, чем было оформлено за аналогичный период прошлого года.

Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, от общего количества реализованных проездных документов электронные составляют 30,3%, свыше 9,6 тыс. из них – льготные проездные документы для школьников.



«Среди нескольких Интернет-ресурсов для покупки электронного билета пассажиры отдают предпочтение сайту ОАО «РЖД». С начала года там приобретено 70,6% от общего объема всех реализованных на ВСЖД электронных проездных документов», — отметили в службе корпоративных коммуникаций.



С помощью транзакционных терминалов самообслуживания за 7 месяцев было оформлено более 15 тыс. мест. Снижение уровня продаж на 9% к аналогичному периоду прошлого года говорит о том, что пассажиры экономят время на посещении вокзалов, и предпочитают приобретать билеты через Интернет. Росту популярности электронных билетов также способствует появление в апреле текущего года нового официального приложения «РЖД Пассажирам» для продажи билетов.



Кроме того, в декабре 2016 года был обновлен пользовательский интерфейс покупки билетов на официальном портале ОАО «РЖД». Благодаря упрощенной форме купить билет можно в три «визуальных шага», в старой версии для этого требовалось семь шагов. Здесь же доступен сервис оплаты билетов электронными деньгами.