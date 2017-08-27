ВСЖД объявила об изменении графика следования поездов на двух участках Фото: Lenta.ru ВСЖД объявила об изменении с 16 августа по 1 ноября 2017 года расписания пригородных поездов № 6334 сообщением Иркутск-Сортировочный – Байкальск и № 6336 сообщением Байкальск – Выдрино. Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, расписание изменится в связи с необходимостью комплексной модернизации железнодорожной инфраструктуры.



«Пригородный поезд № 6334 будет отправляться со станции Иркутск-Сортировочный в 18.02 вместо 17.17, прибывать на ст. Байкальск в 22.17 вместо 21:32, — рассказали службе корпоративных коммуникаций. — Пригородный поезд № 6336 будет следовать по пятницам, отправляясь со станции Байкальск в 22.21 вместо 21.36 и прибывая в Выдрино в 22.50 вместо 22.05. Время указано местное».



Актуальную информацию о движении поездов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». На предыдущую страницу