Рекламное место 2

Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
Подробнее...
Братский лесохимик
Погода
г. Иркутск
Подробно
Вс, ночь
5
7
Вс, утро
5
7
Вс, день
9
11
Вс, вечер
7
9
Предоставлено Gismeteo.Ru

Опрос

Оправдал ли Левченко ваши ожидания на посту губернатора региона?

ВСЖД объявила об изменении графика следования поездов на двух участках

16.08.2017
Фото: Lenta.ruФото: Lenta.ru ВСЖД объявила об изменении с 16 августа по 1 ноября 2017 года расписания пригородных поездов № 6334 сообщением Иркутск-Сортировочный – Байкальск и № 6336 сообщением Байкальск – Выдрино.
Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, расписание изменится в связи с необходимостью комплексной модернизации железнодорожной инфраструктуры.

«Пригородный поезд № 6334 будет отправляться со станции Иркутск-Сортировочный в 18.02 вместо 17.17, прибывать на ст. Байкальск в 22.17 вместо 21:32, — рассказали службе корпоративных коммуникаций. — Пригородный поезд № 6336 будет следовать по пятницам, отправляясь со станции Байкальск в 22.21 вместо 21.36 и прибывая в Выдрино в 22.50 вместо 22.05. Время указано местное».

Актуальную информацию о движении поездов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Оставь свой комментарий

  
 
 
 
 
 
Защитный код
сгенерировать другой код
  
 
На предыдущую страницу

Актуально

В Иркутске объявлено об изменении схемы движения автобуса №68к на месяц
Администрация Иркутска объявила об изменении схемы движения автобуса №68к, который курсирует между микрорайоном Ершовским и улицей Захарова.
Подробнее...
Парламентский вестник
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
2122232425
26
27
28293031     
Архив
МК Байкал

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Каталог сайтов Братска cat.zie.ru Каталог сайтов OpenLinks.RU