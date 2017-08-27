Со станций ВСЖД отправлено более 7,5 млн пассажиров за семь месяцев 2017 года

Фото: province.ru

На ВСЖД с января по август 2017 года перевезено более 7,5 млн пассажиров, в том числе поездами дальнего следования с железнодорожных вокзалов и станций магистрали отправлено более 1,5 млн человек, что превышает показатель прошлого года на 3,2%.

Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла популярность путешествий в купейных вагонах.



«В них с начала года перевезено около 429 тыс. пассажиров, — рассказали в службе корпоративных коммуникаций. — Количество выбравших поездку в плацкартном вагоне немногим больше уровня 2016 года – 973 тыс. человек. Востребованность общих вагонов за семь месяцев текущего года оказалась почти на 18,3% ниже показателя прошлого года. Ими перевезено 82 тыс. пассажиров. Тогда как сидячие вагоны стали популярнее более чем в два раза. В них совершили поездку порядка 70 тыс. человек».



С начала года на ВСЖД в пригородном сообщении было отправлено более 6 млн пассажиров. Данная цифра ниже показателя шести месяцев 2016 года на 9%. Спад в этом сегменте пассажирских перевозок наблюдается в Иркутской области: в этом регионе перевезено более 5,8 млн пассажиров (91% к 2016 году). На территории Республики Бурятия количество человек, перевезённых пригородными поездами, составило 166 тыс. и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 8%. Треть от общего числа перевезенных пригородными поездами пассажиров составляют граждане, имеющие право на льготный проезд.



В настоящее время на ВСЖД курсирует 139 пригородных поездов: в т.ч. 116 по Иркутской области и 23 по Республике Бурятия.