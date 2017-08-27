ВСЖД решила изменить график следования поездов по участкам Улан-Удэ – Мысовая и Подкаменная – Зима

Восточно-Сибирская железная дорога объявила об изменении расписания пригородных поездов, следующих по участкам Улан-Удэ – Мысовая и Подкаменная – Зима с 15 по 18 августа.

Как сообщила сегодня, 14 августа, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, расписание изменится в связи с необходимостью комплексной модернизации железнодорожной инфраструктуры



«Поезд № 6631 сообщением Улан-Удэ – Мысовая будет отправляться из Улан-Удэ в 08.19 вместо 8:28, прибывать на ст. Мысовая - в 12:27 вместо 12:19, — отметили в службе корпоративных коммуникаций. — Поезд № 6611 сообщением Улан-Удэ – Таловка будет отправляться из Улан-Удэ в 08:19 вместо 08:28, прибывать на станцию Таловка - в 10:02 вместо 09:55.



Поезд № 6315 сообщением Подкаменная – Иркутск-Сортировочный будет отправляться со ст. Подкаменная в 15:44 вместо 15:41, прибывать в Иркутск-Сортировочный - в 17:49 вместо 17:48. Поезд № 6113 сообщением Черемхово – Зима будет отправляться со ст. Черемхово в 18:32 вместо 18:30, прибывать на станцию Зима - в 20:47. Время указано местное.

Актуальную информацию о движении поездов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».