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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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На ВСЖД объявлено о временном изменении расписания пассажирских поездов

14.08.2017
На Восточно-Сибирской железной дороге объявлено о временно изменении расписания движения пассажирских поездов с 15 по 18 августа 2017 года в связи с технологической необходимостью.
Как сообщила сегодня, 14 августа, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в указанные дни пассажирские поезда проследуют по станцям ВСЖД по измененному графику с отклонением от нормативного времени от 1 до 33 минут.

«Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на официальном сайте ОАО «РЖД», — уточнили в пресс-службе.

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