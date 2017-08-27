На ВСЖД объявлено о временном изменении расписания пассажирских поездов

На Восточно-Сибирской железной дороге объявлено о временно изменении расписания движения пассажирских поездов с 15 по 18 августа 2017 года в связи с технологической необходимостью.

Как сообщила сегодня, 14 августа, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в указанные дни пассажирские поезда проследуют по станцям ВСЖД по измененному графику с отклонением от нормативного времени от 1 до 33 минут.



«Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на официальном сайте ОАО «РЖД», — уточнили в пресс-службе.