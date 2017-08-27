ВСЖД заявила о росте доступности вокзалов для маломобильных пассажиров

На 21 вокзале Восточно-Сибирской железной дороги за шесть месяцев 2017 года услугами Центра содействия мобильности воспользовалось 827 человек, тогда как за весь 2016 году в центр обращались 844 человека.

Как сообщила сегодня, 11 августа, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, данный проект был запущен на Восточно-Сибирской железной дороге в 2014 году.



«Услуги центра предназначаются для пассажиров с ограниченными возможностями – им предоставляются бесплатное сопровождение по всем функциональным зонам вокзального комплекса, таким как парковки, кассы, комнаты отдыха, платформы, помощь при посадке и высадке в поездах, — рассказали в службе корпоративных коммуникаций. — Кроме этого, резервирование мест в купе для маломобильных граждан в поездах дальнего следования на специализированные места».



На ВСЖД работа в данном направлении ведется поступательно: для комфортного пребывания маломобильных групп населения был максимально адаптирован вокзал на станции Северобайкальск. Общая сумма направленных на это средств составила 17 млн рублей. По всему периметру здания установлены пандусы, внутри и снаружи вокзала вмонтирована тактильная плитка. Внедрение информационно-навигационной системы вокзального комплекса включило в себя установку электронного табло расписания движения поездов, навигационных указателей.



В канун Дня железнодорожника, 5 августа 2017 года, на станции Мысовая открыт новый вокзал. Инфраструктура и техническое оснащение этого комплекса разработаны с учетом возможности самостоятельного пребывания пассажиров с особенностями здоровья. Для максимально комфортного передвижения маломобильных граждан здание оборудовано пандусами, в буфете предусмотрен специальный стол с учетом размера инвалидных колясок. В зале ожидания установлен программно-аппаратный комплекс визуального и голосового информирования пассажиров, предназначенный для формирования расписания движения поездов и голосового воспроизведения информации для граждан с ослабленным зрением. Касса оснащена специальными устройствами для пассажиров с пониженным слухом.



На вокзале Заиграево, который был открыт в конце прошлого года, также имеется вся необходимая инфраструктура и техническое оснащение для удобства пассажиров с ограниченными возможностями.



На каждый вокзал ОАО «РЖД» составлен паспорт доступности, который размещен на информационном ресурсе Дирекции железнодорожных вокзалов (www.dzvr.ru). Оформление заявок на услуги Центра содействия мобильности можно круглосуточно без выходных дней, позвонив по бесплатному федеральному телефону 8-800-510-11-11.