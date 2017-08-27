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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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ВСЖД объявила о закрытии для движения железнодорожного переезда в поселке Култук 11 августа

10.08.2017
Восточно-Сибирская железная дорога объявил о закрытии 11 августа 2017 года с 12.00 до 15.00 для движения железнодорожного переезда в поселке Култук Слюдянского района, расположенном на пересечении с автомобильной дорогой А-333 направления Култук-Монды на 5302 км.
Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, проезд через переезд будет закрыт в связи с проведением работ по ремонту железнодорожной инфраструктуры.

«Для автомобилей высотой до 3,4 м имеется альтернативный путь проезда, находящийся на расстоянии 150 м от переезда под железнодорожным мостом, — отметили в службе корпоративных коммуникаций. — ВСЖД просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки».

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