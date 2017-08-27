ВСЖД объявила о закрытии для движения железнодорожного переезда в поселке Култук 11 августа

Восточно-Сибирская железная дорога объявил о закрытии 11 августа 2017 года с 12.00 до 15.00 для движения железнодорожного переезда в поселке Култук Слюдянского района, расположенном на пересечении с автомобильной дорогой А-333 направления Култук-Монды на 5302 км.

Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, проезд через переезд будет закрыт в связи с проведением работ по ремонту железнодорожной инфраструктуры.



«Для автомобилей высотой до 3,4 м имеется альтернативный путь проезда, находящийся на расстоянии 150 м от переезда под железнодорожным мостом, — отметили в службе корпоративных коммуникаций. — ВСЖД просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки».