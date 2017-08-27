ВСЖД решила выделить автобусы для доставки пассажиров к поездам на участке Байкальск – Выдрино 12 августа Восточно-Сибирская железная дорога решила 12 августа 2017 года доставлять пассажиров пригородных поездов на участке Выдрино – Байкальск автобусами. Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, эта мера обусловлена необходимостью комплексной модернизации железнодорожной инфраструктуры.



«Маршруты следования пригородных поездов № 6601, № 6605 сообщением Выдрино – Слюдянка-1, и пригородных поездов № 6602, № 6606 сообщением Слюдянка-1 – Выдрино будут скорректированы, — отметили в службе корпоративных коммуникаций. — 12 августа 2017 года они будут следовать только на участке Слюдянка – Байкальск: поезд №6602 будет отправляться из Слюдянки-1 в 06:17 и прибывать в Байкальск в 07:11, поезд №6601 из Байкальска отправится в 09:04 и прибудет в Слюдянку-1 в 10:08, поезд №6606 отправится из Слюдянки-1 в 14:45 и прибудет в Байкальск в 15:45, поезд №6605 отправится из Байкальска в 17:47 и прибудет в Слюдянку-1 в 18:51. Время указано местное».



По участку Слюдянка – Байкальск пригородные поезда проследуют со всеми остановками.



Для доставки пассажиров от Байкальска до Выдрино и от Выдрино до Байкальска ВСЖД выделила пассажирские автобусы: 1 рейс отправится от станции Байкальск в 07:25 и прибудет в Выдрино 08:55, 2 рейс отправится из Выдрино в 07:19 и прибудет в Байкальск 08:49, 3 рейс отправится из Байкальска в 16:00 и прибудет в Выдрино в 17:30, 4 рейс отправится из Выдрино в 16:00 и прибудет в Байкальск в 17:30. Время отправления автобусов указано местное.



Для проезда в автобусе пассажирам необходимо предъявить билет на электропоезд. В пути следования автобусов запланированы остановки на федеральной трассе — 162 и 173 км напротив железнодорожных остановочных пунктов 5362 км, 5369 км, а также подъезд к остановочным пунктам Мурино и Паньковка-2.



Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru (раздел «Пассажирам», вкладка «Фактическое движение поездов»). На предыдущую страницу